Valentina Bisti (Tg1) travolta dai tifosi durante il collegamento Rai per Italia-Galles da piazza del Popolo a Roma VIDEO

Valentina Bisti (Tg1) travolta dai tifosi durante il collegamento Rai per Italia-Galles da piazza del Popolo a Roma

L’Italia batte il Galles e segna la sua terza vittoria nel girone A di Euro 2000, ma i festeggiamenti a Roma travolgono anche la inviata del Tg1, Valentina Bisti, costretta ad interrompere il collegamento a causa dei tifosi.

La conduttrice Rai, in collegamento con il Tg delle 20 da piazza del Popolo, è stata letteralmente sopraffatta dai tifosi, che la hanno anche avvolta in tricolori vari.

Dallo studio il conduttore Francesco Giorgino ha tentato di portare avanti il collegamento ma inutilmente, e alla fine ha dovuto interromperlo chiedendo alla collega di tentare di collegarsi nuovamente più tardi senza interruzioni.

Chi è Valentina Bisti: età, marito, figli, vita privata

Valentina Bisti è nata a Roma il 18 febbraio 1974. Durante l’adolescenza si rende conto di esser portata per le materie umanistiche e così, dopo il diploma, si iscrive a Lettere Moderne con indirizzo in cinema. In seguito consegue il diploma alla Scuola di Giornalismo.

Nel 2001 diventa giornalista professionista e inizia a lavorare in Rai, prima alla rubrica del Tg2 Costume e società e in seguito al Tg1 nelle redazioni interni, cronaca e attualmente nella redazione società e sport.

Ha condotto il TG1 60 secondi e gli spazi di approfondimento del telegiornale all’interno di Unomattina Estate nel 2013.

Dopo aver condotto l’edizione delle 16:30 del TG1, a ottobre 2016 è passata alla conduzione dell’edizione delle 13:30.

Nel 2013 viene ingaggiata per UnoMattina Estate ed è qui che viene particolarmente apprezzata. Dopo la conduzione di quello estivo infatti, passa anche all’edizione autunnale, sempre in compagnia di Roberto Poletti. Valentina Bisti torna quindi alla conduzione del TG1 nell’edizione del pranzo alle 13 insieme ai colleghi Maria Soave, Roberto Chinzari e Sonia Sarno.

Il marito, i figli: vita privata di Valentina Bisti

Valentina Bisti è sposata con lo scrittore e dirigente d’azienda, Claudio Colaiacomo. La coppia si è sposata due volte: la prima a Las Vegas, la seconda ad Arezzo. Al momento non hanno figli.