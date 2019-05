ROMA – Valentina Corneli è una deputata pentastellata. Di lei si parla per qualcosa che ha a che fare con il suo fisico. In Aula alla Camera, la Corneli ha infatti attirato gli occhi su di lei per via del décolleté scelto.

La giovane deputata ha fatto infiammare i colleghi parlamentari più per il fatto di essere una maggiorata piuttosto che per il suo discorso sulla riduzione del numero dei parlamentari. L’outfit, efffettivamente è audace e trasparente e nasconde a fatica le generose forme della 33enne.

Ecco alcuni commenti che la Corneli ha ricevuto dopo la diffusione del video sul canale Youtube di M5s: “Con quella scollatura hai sempre ragione!” . C’è però chi non ha risparmiato una critica diretta anche su quello che in Aula ha detto la deputata: “Roba da matti…un ‘discorso’ da scuola elementare”.

La vicenda ricorda quella della collega di partito Desiré Manca, consigliera sarda criticatissima per i vestiti troppo audaci col quale si è presentata alle sedute in Consiglio.

Fonte: Affari Italiani