MISANO – Tra Valentino Rossi e Marc Marquez è gelo. E il Dottore lo ha confermato nel corso della conferenza stampa inaugurale del Gp di Misano, dove lo spagnolo – dopo gli attriti anche in questa stagione – gli ha teso la mano, per stringergliela. Ma Valentino ha rifiutato.

“Non abbiamo bisogno di stringerci la mano, non ci sono problemi tra di noi”, ha tagliato corto Valentino Rossi, umiliando così Marquez davanti alle telecamere. E anche pochi minuti prima, il Dottore aveva affermato riferendosi alle parole di Marquez del giorno precedente: “Ho sentito di questa offerta di pace e mi è sembrata un po’ strana. Non capisco perché dovremmo farla, non ci sono problemi fra di noi”.