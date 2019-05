ROMA – Un venditore abusivo minaccia e punta il dito contro un vigile che lo ferma: “Se non avevi questa divisa…”. La scena, avvenuta a Roma, nei pressi di Fontana di Trevi, è stata ripresa in un video e rilanciata sul suo profilo Facebook da Matteo Salvini che scrive: “Roma, venditore, abusivo, e si permette pure di minacciare i vigili urbani… Ci sono i salotti tivù e gli editoriali degli analisti, poi c’è la vita reale”. Per il ministro non c’è tolleranza contro chi viene nel nostro Paese e non rispetta le regole: “Buona giornata amici, io non mollo”. (fonte FACEBOOK)