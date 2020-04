ROMA – A causa del lockdown dovuto al coronavirus, animali e natura in genere hanno riacquistato diversi spazi.

E così capita di vedere una medusa che nuova a pelo dell’acqua tra i canali di Venezia, non troppo lontano da piazza San Marco.

Si tratta di una rhizostoma, la medusa più grande che vive nel mar Mediterrane La medusa è stata filmata dallo zoologo Andrea Mangoni: la sua testimonianza è stata trasmessa anche dal Tgr Veneto.

In questi giorni di lockdown dovuto al coronavirus, la Laguna di Venezia ha visto di molto ridursi il traffico marittimo e l’inquinamento.

Le meduse riescono in molti casi a nuotare contro corrente ed hanno un ruolo ecologico molto importante e fungono da “filtro” per l’acqua di mare: la loro presenza indica che l’acqua in quel punto non è così inquinata.

La presenza della natura che si riprende i suoi spazi era stata notata anche qualche settimana fa già da personaggi noti come Sharon Stone che si era spinta chiedere di “fare la quarantena più spesso”, frase scritta su Intsagram che aveva rivevuto molti commenti critici (fonte: YouTube).