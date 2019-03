VERONA – Ha fatto il saluto romano e intonato un coro da stadio, gridando: “Salvini uno di noi“. Poi, non pago, si è calato le braghe e ha mostrato il lato b a un gruppo di agenti, tra i quali c’era anche una poliziotta in borghese. Così un sostenitore del ministro dell’Interno in piazza Bra a Verona, ha dato “spettacolo”, nella seconda giornata del Congresso delle famiglie.

La scena è stata ripresa dal giornalista tedesco Krsto Lazarević che ha postato il video su Twitter. Nel filmato si vede il giovane ingaggiare un acceso scontro verbale con la poliziotta che gli aveva intimato: “Stai al posto tuo”, mentre l’uomo continuava ad insultarla.

“Mi vuoi arrestare?”, le dice sfrontato e tira fuori pure un documento. La poliziotta mantiene la calma e lo allontana. “Cogliona”, replica lui elegantemente per poi litigare anche con un cameraman e sputargli addosso.

Ecco il video postato su Twitter dal giornalista tedesco Krsto Lazarević.

An agressive men with a Pit Bull is showing his antipathy against gay men by showing his ass and shouting “Salvini is one of us”, in front of the #WorldCongressofFamilies. #NonUnaDiMeno #VeronaTransfemminista pic.twitter.com/Ucr8scW1SQ

— Krsto Lazarević (@Krstorevic) 30 marzo 2019