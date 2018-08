MILANO – Sebastian Vettel si è reso protagonista di un inatteso fuori programma durante il F1 Milano Festival. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La Ferrari del pilota tedesco, infatti, ha toccato le barriere durante l’esibizione per le vie della città, provocando una lieve rottura dell’alettone.

Il pilota tedesco della Ferrari, poi, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport F1 il motivo del lieve incidente: “Ho chiesto scusa, è colpa mia perché avevo il volante di Kimi Raikkonen che ha la frizione da un’altra parte. Me ne sono accorto troppo tardi”.

Il tutto a pochissimi giorni dal GP di Monza, che si correrà domenica 2 settembre, tappa fondamentale per Seb e la Ferrari nella ricerca del titolo piloti e costruttori.

“È un week end speciale per noi e la squadra e lo sento anche io che sono tedesco – ha detto il pilota -: speriamo di regalare grandi emozioni a Monza e con questa Ferrari so che possiamo fare una grande gara. Per noi questa gara vale come un campionato, so che ha creato entusiasmo per i tifosi e spero di poter sognare insieme a loro”.