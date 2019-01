VIBO VALENTIA – E’ stata affidata ai servizi sociali la donna di 32 anni che a Filogaso in provincia di Vibo Valentia, è stata trovata in casa dai Carabinieri in locali avvolti dall’immondizia e in condizioni igienico-sanitarie precarie dove aveva costretto a vivere anche la figlia di dieci anni. Separata dal marito da cinque anni, la donna è stata denunciata alla Procura di Vibo per i reati di maltrattamento di minori e violazione degli obblighi di assistenza.

Dentro l’appartamento, i militari dell’Arma hanno trovato escrementi sul pavimento, rifiuti di ogni genere e spazzatura di ogni genere. La bimba è stata affidata ad un familiare su disposizione del giudice per i Minorenni di Catanzaro. Sul caso è intervenuto anche Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria.

“La bambina risulta frequentante regolarmente le lezioni a scuola – racconta il Garante – con qualche assenza di ordinaria amministrazione, curata nell’aspetto e brillante nel risultato. Anche i più stretti familiari, dediti alla cura della madre e della piccolina, erano all’oscuro di tutto, cosi’ come gli abitanti del piccolo centro vibonese, che considerata la giovialità sociale della donna niente mai hanno sospettato. E’ evidente che ci troviamo al cospetto di un disagio psicosociale tipico del tempo che ci è dato da vivere, ben mascherato e che però deve indurci a riflettere”.

I Carabinieri hanno diffuso un video e delle foto che mostrano il modo in cui era costretta a vivere la bambina.