Blitz dice

Recovery Italia: ci siamo prenotati per 700 miliardi. Ce ne toccherebbero 209, ma non vogliamo avere braccino corto coi soldi altrui. Quindi richieste, finora, per 700. Questua e faccia tosta le linee guida di governo, ceto politico e gente comune che si rifiutano di capire che son soldi per cambiare e non per risarcire.