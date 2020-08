Vicenza, poliziotto prende per il collo un ragazzo. In un video tutta la scena

Un poliziotto che immobilizza un giovane di 21 anni di colore stringendolo al collo in piazza Castello a Vicenza. Il giovane che si dimena per liberarsi.

Intorno altre persone, alcuni amici del ragazzo, che gridano per il timore che il giovane possa soffocare. E chiedono all’agente di liberarlo. Il tutto filmato da uno degli amici del ragazzo.

Il video è stato rilanciato sul web e la notizia diffusa da Repubblica.

Alla fine il giovane è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Ma i centri sociali hanno annunciato per mercoledì 12 agosto una protesta davanti al tribunale, dove si terrà il processo per direttissima.

Il questore, Antonino Messineo, difende l’agente: “Se la polizia chiede un documento, non vedo per quale motivo rifiutarsi di darlo. Se tutti avessimo maggiore rispetto delle istituzioni, forse staremmo tutti meglio”.

Il racconto del giovane

“Un passante ha pestato il piede a un mio amico e io mi sono messo a ridere ma proprio in quel momento il poliziotto si è girato verso di me, chiedendomi cosa avessi da ridere”, ha raccontato Denis Jasel Guerra Romero, 21 anni, operaio cubano incensurato in Italia da sei anni, attraverso la sua avvocata, sentita da Repubblica.

“Io non stavo ridendo di lui ma quello si avvicina, mi prende per un braccio e mi chiede di fargli vedere i documenti. Da lì in poi si può facilmente vedere nel video cosa succede”.

Di fronte al rifiuto del giovane di consegnare i documenti, l’agente lo immobilizza. Appena riesce a liberarsi, il ragazzo scappa in bici. Ma una volante lo ferma poco lontano. E lui viene arrestato.

L’istruttoria sarà completata con le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

La versione del questore

“Nel luogo della rissa, dove gli agenti stavano cercando di dividere i contendenti, c’era un gruppo di ragazzi che inveiva contro la polizia”, spiega il questore Messineo. “I miei uomini hanno detto a tutti di allontanarsi e di evitare di stare lì intorno, ma questi continuavano a ridere e schernirli. Hanno chiesto i documenti a uno di loro e si è rifiutato di darli, continuando a ridere in faccia ai poliziotti. A quel punto l’operatore l’ha preso per un braccio e poi nel modo in cui si vede nel video. La presa non è durata più di 4 secondi, perché poi sono finiti entrambi a terra. Dopo tutto questo il giovane è scappato ma è stato fermato da un’altra volante e arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il poliziotto, medicato in pronto soccorso, è stato dimesso con una prognosi di 3 giorni”. (Fonti: La Repubblica,YouTube)