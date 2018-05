LONDRA – Lui sorride, lei invece ha il muso lungo e il volto decisamente incupito. David e Victoria Beckham sono apparsi così alle nozze reali del principe Harry e Meghan Markle [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], alimentando una voce che circola da tempo: David starebbe tradento l’ex Spice Girl.

A rivelare i motivi dell’atteggiamento della moglie dell’ex calciatore, ci ha pensato anche Giovanni Ciacci, ospite a Domenica Live. “Victoria è triste perché lui la riempie di corna” ha raccontato l’esperto di look, aggiungendo anche un inedito retroscena sulla coppia. Pare che Victoria abbia avuto una rissa e abbia preso per i capelli e trascinata a terra la presunta amante spagnola dell’ex calciatore. Vero o no il retroscena resta l’immagine del volto inequivocabile di Victoria al royal wedding.