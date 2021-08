Victoria dei Maneskin suona con il seno di fuori sul palco al Festival di Ronquieres VIDEO

Al Festival di Ronquieres in Belgio Victoria, la bassista dei Maneskin, si è presentata sul palco con il seno di fuori, con i capezzoli coperti solo da del nastro adesivo. Un look trasgressivo che da sempre accompagna la band romana diventata ormai famosa in tutto il mondo. Anche in questo caso, nel concerto del agosto in Belgio, i Maneskin sono stati osannati dal pubblico, scatenato dalle note rock della band vincitrice di Sanremo e dell’Eurovision.

Victoria dei Maneskin e il look con il seno di fuori

Soprattutto Victoria è sembrata scatenata sul palco, sia per il look alla Marylin Manson, sia per le sue movenze rock. A un certo punto ha suonato anche da sdraiata, come si vede nel video. Damiano poi si è letteralmente lanciato sulla folla per uno stage diving liberatorio. Il 14 agosto i Maneskin hanno proposto una scaletta di 14 brani, con anche delle cover suonate però alla loro maniera. Come “Bury A Friend” di Billie Eilish, “Take Me Out” dei Franz Ferdinand e “Kiwi” di Harry Styles.

La vita sentimentale di Victoria dei Maneskin

Victoria recentemente ha parlato dell’amore in una intervista a Vanity Fair: “Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa. Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti”.