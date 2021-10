Arturo Vidal barcolla sulla sua Ferrari. Il centrocampista dell’Inter è evidentemente ubriaco e le sue condizioni non ottimali. Il video risale alla scorsa estate, al 18 agosto per la precisione.

Arturo Vidal ubriaco in un video di agosto: pochi giorni dopo l’esordio in campionato

Pochi giorni dopo questo video, il calciatore cileno avrebbe esordito in campionato con il Genoa. Vidal, in quell’occasione subentrò e segnò il 3-0. Nel video si vede il giocatore, in questi giorni impegnato con la Nazionale cilena, molto su di giri. Vidal prima sale su una moto e poi su una macchina sportiva. Vidal dà spettacolo davanti agli occhi divertiti di alcune persone.

L’Inter ha fatto sapere di essere a conoscenza del video e di aver parlato con il calciatore, non nuovo a questo tipo di comportamenti.

Vidal e lo schianto con la Ferrari nel 2015

Nel 2015, Vidal si era schiantato in Ferrari contro due auto in Cile ed era stato arrestato dopo una notte al Monticello Grand Casino, un grande resort di intrattenimento per famiglie dove si stava allenando la nazionale cilena che stava giocando la Coppa America.

Vidal era stato portato in ospedale a Santiago ed era stato dimesso poco dopo avendo subito solo lievi ferite.