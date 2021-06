Roma, un poliziotto ha sparato alla Stazione Termini contro un ghanese che girava col coltello. Non solo girava col coltello, ma lo agitava minacciando i passanti.

Diversi poliziotti sono intervenuti per farlo calmare, ma lui ha continuato a brandire l’arma minacciando tutti. A quel punto uno degli agenti ha sparato. La scena è stata immortalata in un video che, in poco tempo, ha cominciato a girare sui social.

Roma: il ghanese col coltello alla stazione Termini

Camminava impugnando un coltello da cucina nella zona della stazione Termini. Una arma che ha utilizzato per minacciare alcuni passanti dentro la stazione. Protagonista un cittadino ghanese di 44 anni con precedenti penali.

Un comportamento violento che è stato notato da un vigilantes che opera all’interno dello scalo ferroviario della Capitale. La guarda giurata ha, quindi, allertato gli agenti della Polfer che dopo una brevissima caccia all’uomo hanno individuato il ghanese.

Il video del poliziotto che spara al ghanese

Da qui, come immortalato da alcuni video finiti in rete, ne è nata una breve colluttazione culminata con uno sparo esploso da uno degli agenti. I poliziotti hanno accerchiato il quarantenne in via Marsala, ad una manciata di metri dalla stazione.

L’uomo, visibilmente alterato, ha tentato una reazione brandendo l’arma e saltando anche sopra alcuni motorini in sosta. I poliziotti hanno iniziato un’opera di contenimento, volta a tutelare l’incolumità dei passanti che in quel momento si trovavano nella strada.

Alla luce della reazione del ghanese un operatore ha utilizzato l’arma in dotazione ed ha sparato con l’arma in dotazione mirando agli arti inferiore. Raggiunto dal proiettile l’uomo dopo pochi metri si è accasciato in terra ed è stato disarmato.

Ora si trova ricoverato e piantonato in ospedale in stato di arresto per i reati di tentato omicidio, porto abusivo d’arma, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. E’ stato colpito nella zona dell’inguine sinistro e il proiettile è fuoriuscito dal gluteo destro. Non è in pericolo di vita.

I precedenti del ghanese fermato a Termini

Scrive l’Ansa che l’uomo arrestato già in passato si era reso responsabile di episodi di violenza simili e ha precedenti di polizia per lesioni. Aveva danneggiato alcune statue sacre presenti in alcune chiese di Roma, manifestando poi ai poliziotti atteggiamenti di odio nei confronti della religione cristiana.

Inoltre, ad aprile 2020 , era stato sorpreso più volte in piazza San Pietro e denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Nonché per offesa a una confessione religiosa. E nel giugno di quest’anno è stato nuovamente denunciato per danneggiamento e lesioni per avere lanciato bottiglie contro il centro islamico di via San Vito a Roma. Circostanza in cui è rimasto ferito anche l’imam.