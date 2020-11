Vienna, i VIDEO della mattanza: un terrorista uccide un passante a sangue freddo

Attentato a Vienna: i video dei terroristi in azione. Uno imbraccia il fucile, un altro uccide un passante a sangue freddo.

Hanno già fatto il giro del mondo i video dei terroristi in azione per le strade di Vienna durante l’attentato. In uno si vede uno degli assalitori che imbraccia il fucile e si aggira minaccioso per la strada. In un altro, senza dubbio più cruento, si vede un terrorista che uccide un passante a sangue freddo.

Attentato Vienna: i video dei terroristi utili per le indagini

Le autorità austriache stanno esaminando oltre 20mila video dell’attacco di ieri sera inviati dal pubblico: lo ha reso noto Frank Ruf, direttore generale per la sicurezza pubblica della polizia di Vienna. Lo riporta la Cnn. “Oltre 20mila video sono stati inviati alla piattaforma della polizia, grazie a tutti coloro che ci hanno fornito queste prove”, ha detto Ruf aggiungendo che una squadra investigativa di 35 persone finora ha visionato il 20% dei video.

La polizia aveva chiesto di non postare i video online

Tutto registrato dai video, circolati numerosi in rete, fino a quando la polizia non ha chiesto con insistenza di evitare di postarli. In uno scioccante si vede un uomo che corre, imbracciando un fucile d’assalto e attraversa le strade sparando. Un altro sembra mostrare il momento in cui un ignaro passante viene colpito da un terrorista. (Fonti: Ansa e YouTube)