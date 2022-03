Villaricca, rissa in un ristorante durante Festa della donna: botte e lanci di bottiglie VIDEO (foto Ansa)

Rissa in un ristorante di Villaricca durante la Festa della donna. Il motivo del parapiglia è ancora ignoto. Nel video YouTube in fondo all’articolo, si notano botte tra i clienti del ristorante con tanto di lanci di bottiglie.

Come riportato da IlMeridianoNews, la festa della donna dello scorso 8 marzo è finita in rissa per motivi ancora da accertare. La location di questo scontro è stato uno dei ristoranti più noti di Villaricca. Il ristorante è situato nella Circumvallazione Esterna di Napoli.

Non sono note le ragioni della rissa. Perché, all’improvviso, alcuni clienti hanno iniziato a picchiarsi all’interno della sala del ristorante nella Circumvallazione Esterna di Napoli? Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire le esatte dinamiche dello scontro.

Le immagini di questa scazzottata, con tanto di lancio di bottiglie, sono finite in rete attraverso dei filmati amatoriali. I contendenti, hanno utilizzato bottiglie, bicchieri e posate come delle armi da combattimento. Riportiamo di seguito, le immagini di questa rissa, durante la festa della donna, in questo video YouTube.