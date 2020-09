Violante Guidotti, moglie di Calenda: “Ho vissuto il cancro come una punizione” VIDEO

La moglie dell’ex ministro Calenda, Violante Guidotti, parla della sua malattia: “La malattia è come una medaglia, ha due facce. Cerca quella buona e valorizzala”.

“Il cancro? Lo vivi come una punizione. Io non ho fatto altro che ripetermi: perché a me?” racconta Violante Guidotti, moglie dell’ex ministro Carlo Calenda, intervenuta durante la trasmissione di Rai1 “Oggi è un altro giorno”.

Tutto iniziò nel 2017, quando le fu diagnosticata prima la leucemia e successivamente un cancro al seno.

Una malattia che portò il marito alla decisione di abbandonare gli impegni pubblici per starle accanto.

Classe 1973 e madre di tre figli, la donna deciso di condividere la sua esperienza: “Ho passato notti e giorni in ospedale a farmi tante domande sul perché. Poi i medici mi hanno rassicurato, consigliandomi di incanalare la rabbia, e anche la paura, in un sentimento positivo. Mi hanno detto: la malattia è come una medaglia, ha due facce. Cerca quella buona e valorizzala”.

A darle forza c’era sempre la sua famiglia: “Senza loro non ce l’avrei mai fatta. I miei tre figli mi hanno dato la forza. Ricordo quando mi collegavo via Skype dall’ospedale: avvisavo Carlo dieci minuti prima, mi tiravo su, mi mettevo la parrucca e cercavo di mostrarmi normale”.

In un’intervista a Io Donna dello scorso giugno, Violante Guidotti aveva detto: “La mia fortuna è stata che Carlo e la la mia famiglia si sono ammalate con me. Non succede sempre, perché la malattia è qualcosa di spaventoso non solo per chi la vive ma anche per chi ti sta accanto”. (fonte OGGI E’ UN ALTRO GIORNO)