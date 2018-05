ROMA – Dal violino di Sebastian Kulwanowski esce il suono di dieci animali. Il musicista si cimenta facendo semplicemente vibrare le corde del suo violino.

[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]: mucca, gabbiano, topo, asino, cicala, mosca, uccello, elefante, corvo, merlo sono i dieci animali scelti da Kulwanowski.

O semplicemente, più che scelti, sono quelli che è stato più facile riprodurre. Anche se, in effetti, di facile non c’è davvero nulla. Sebastian, per ottenere questi dieci suoni, si deve essere esercitato molto. E il risultato è ascoltabile in questo video che segue.