ROMA – Virginia Raggi interviene a 'Porta a Porta' all'indomani della bufera giudiziaria sul nuovo stadio della Roma. La sindaca ribadisce la sua estraneità alla vicenda e dice: "Forse questo accanimento mediatico contro di me è perché sono donna o forse perché sono del M5S o perché sono scomoda". Corriere Tv pubblica il filmato con la frase della Raggi.

La Raggi oggi sarà sentita in procura a Roma nell’ambito dell’indagine. In base a quanto si apprende , Raggi verrà ascoltata come testimone e non è escluso che i pm gli possano rivolgere domande relative all’iter del progetto per la struttura che dovrebbe sorgere a Tor Di Valle. L’audizione della sindaca era già stata fissata da alcuni giorni. In base a quanto si apprende, l’atto istruttorio riguarderà principalmente la figura di Luca Lanzalone che ha svolto per il Campidoglio il ruolo di consulente nella trattativa con il gruppo Parnasi per la modifica del progetto stadio.