ROMA – La cittadina di scaglia contro Virginia Raggi per chiedere spiegazioni sulla gestione della “monnezza” a Roma e il sindaco M5s si infastidisce: “Allora parli solo lei”.

La Raggi non ha apprezzato la contestazione da parte della cittadina durante i festeggiamenti del Natale di Roma il 21 aprile in via Petroselli, che per l’occasione è diventata zona pedonale. Passeggiando per la via infatti una signora si avvicina e le dice: “E’ un anno che aspettiamo la raccolta differenziata, vada a farsi una passeggiata da qualche parte”. La critica non viene presa bene e la Raggi ribatte evidentemente infastidita: “Allora parli solo lei, pensavo fosse una domanda, errore mio”.

Durante la festa del Natale di Roma, la Raggi ha parlato anche dell’emergenza buche e ne ha approfittato per rispondere a Gigi Proietti, che si augurava una Roma con meno buche e più teatri: “Stiamo lavorando moltissimo sia sui teatri, cercando di dare più energia possibile a quelli di cintura, sia rifacendo integralmente le strade che dedicando fondi alle buche. E poi attendiamo l’insediamento del nuovo governo per avviare un discorso un pò più ampio perché evidentemente Roma ha bisogno di un sostegno anche su questo tema”.

(Video da YouTube)