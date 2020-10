“Basta seminare panico, il Covid è meno letale di altre malattie”. Lo sostiene il virologo Giorgio Palù, che poi attacca l’allievo Andrea Crisanti.

Giorgio Palù, ex presidente della Società europea di virologia, intervistato dal Quotidiano, invita alla prudenza, ma precisa: “Questa che abbiamo di fronte non è la peste, non sarà un nuovo vaiolo. La gente ormai pervasa dal pessimismo mi ferma per strada e mi chiede se moriremo tutti di questo morbo”.

“Invece di fare proclami evocando futuribili nefasti scenari, – prosegue – facendo credere che prima o poi saremo inesorabilmente tutti infettati, occorre descrivere la situazione oggettiva, e indicare come vogliamo uscirne”.

Giorglio Palù quindi spiega che va inoltre considerato che le cure “sono migliorate grazie a cortisonici, eparine, e un antivirale come Remdesivir, che va somministrato quanto prima”. Ci sono poi i cosiddetti ricoveri sociali, cioè anziani accolti in ospedale con Coronavirus “anche perché vivono soli, e non hanno nessuno che li accudisce”.

L’attacco all’allievo Andrea Crisanti

Giorgio Palù non ha usato mezzi termini nel definire il suo allievo Andrea Crisanti: “È entomologo, un esperto di zanzare. Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, qualche giorno fa, ospite in una trasmissione, aveva evocato il lockdown per Natale.

Alla trasmissione “Primus inter pares” su Tv7 Group, il professore Giorgio PAlù ha spiegato: “Crisanti è un mio allievo. Nel senso che accademicamente l’ho chiamato io da Londra. Non è un virologo. Non ha mai pubblicato un lavoro di virologia. Negli ultimi dieci anni non ne ha mai pubblicato neanche uno di microbiologia. Ma è un esperto di zanzare, come entomologo”. Dopo questa frase è arrivata anche la replica dell’Università di Padova: “Crisanti non è uno zanzarologo”. (Fonte Il Quotidiano e YouTube).