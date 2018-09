ROMA – Vittorio Brumotti insultato in strada a Roma: “Infame di m…” Il biker e reporter di “Striscia la Notizia”, noto per aver avuto molti problemi dopo aver realizzato servizi sullo spaccio nelle nostre città viene insultato, a Roma, da un ragazzo alla guida di un furgone.

Il Brumotti ha postato il video con lo scambio di battute, pubblicando anche la targa del mezzo in vista. Il ragazzo gli dà dell’ “infame” con vari insulti: il ciclista professionista si dirige infatti verso il giovane e lo raggiunge scoprendo che nella parte posterio del mezzo c’è scritto per “servizi postali“, ossia privati che consegnano posta.

“Servizio postale e mi insulta e mi dice infame…Te la sei fatta addosso adesso?” dice Brumotti. Il giovane replica: “Stavo a scherzà ma fai come te pare. Mettilo sul sito, mettilo ‘ndo c…. te pare!”. Brumotti insiste: “Mi hai dato dell’infame per gli spacciatori?”. Il ragazzo replica e poi se ne va via col suo furgone.