“Non la metto la mascherina. Vi porterò un certificato medico”. Alla Camera altro show di Vittorio Sgarbi.

Vittorio Sgarbi e la mascherina alla Camera. Una scena già vista ma che ci concede un bis durante il dibattito dopo l’informativa del premier Giuseppe Conte, che ha parlato del Dpcm per limitare i contagi della seconda ondata di Covid-19.

Sgarbi, che già nei mesi scorsi aveva avuto qualche battibecco in Parlamento riguardo l’uso della mascherina, si è rivolto al presidente della Camera Roberto Fico. “Per non portare la mascherina, le porterò un certificato medico”, ha detto il parlamentare e critico d’arte.

“L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, non sulla sanità”, ha aggiunto Sgarbi. “Purtroppo mi farò fare un certificato medico perché ho problemi di respirazione e sono uno di quelli che potrebbe non portarla secondo il Dpcm. Lo porterò a lei, illustrissimo signor Fico”, ha detto Sgarbi dopo che il presidente della Camera lo aveva invitato ad indossare correttamente la mascherina. “Allora lo porti”, è stata la replica di Fico. “Potrò parlare senza censura”, gli ha risposto ancora Sgarbi.

