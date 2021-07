Vittorio Sgarbi contro Fedez: "Ma tu ha mai fatto la pipì in testa alla Ferragni?". Poi gli dice vaffa...

Vittorio Sgarbi, a modo suo, si inserisce nella polemica social tra Fedez, Chiara Ferragni e Matteo Renzi sul ddl Zan. A modo suo Sgarbi perché riprende e commenta la frase della pipì. Fedez infatti aveva replicato a Renzi (che a sua volta aveva replicato alla Ferragni) dicendo: “Pisci in testa agli italiani e dici che piove”.

Le parole di Sgarbi contro Fedez, che risponde

“Tu non hai mai fatto pipì in testa alla Ferragni? – ha dichiarato Sgarbi in un video – Siamo sicuri che non hai mai fatto cose che hanno a che fare con la meraviglia della pipì? La pipì in fondo può essere meglio della pioggia. Vaffa***lo Fedez”. Parole riprese dal cantate su Twitter: “Leggendo i titoli di oggi pensavo seriamente di essere stato io ad aver abbassato il livello del dibattito politico italiano – ha scritto – Poi su “Ma Fedez la fa la pipì in testa alla Ferragni?” del deputato Sgarbi ho tirato un sospiro di sollievo”.

Fedez, Chiara Ferragni e Matteo Renzi

Da dove nasce tutto? Chiara Ferragni si era scagliata sui social contro Matteo Renzi per quanto riguarda il ddl Zan, lui replica ma poi arriva Fedez che rincara la dose. Chiara Ferragni infatti in una storia su Instagram posta una foto di Matteo Renzi con scritto “L’Italia è il paese più transfobico d’Europa e Italia Viva (con Salvini) si permette di giocarci su”. A corredare l’immagine la didascalia “che schifo che fate politici”. Tutto nasce da un possibile accordo tra Renzi e Salvini per votare no al ddl Zan.

Passa poco tempo ed ecco arrivare la replica di Mattero Renzi a Chiara Ferragni. “Fa bene Chiara Ferragni a dire quello che pensa. Solo che da lei mi aspettavo qualcosa in più di una frasina banale e qualunquista”. Questo scrive su Facebook Matteo Renzi, spiegando che Chiara Ferragni è entrata nel dibattito sul ddl Zan “dicendo ai suoi 24 milioni di follower: Che schifo che fate politici” e postando una foto del leader di Iv.

Poi arriva la controreplica di Fedez

“Stai Sereno Matteo, oggi c’è la partita. C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è la pioggia”. Così i Ferragnez dopo il concertone del primo maggio, intervenendo ancora una volta sul ddl Zan, finiscono allo scontro con i politici.