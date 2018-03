MILANO – Rissa tra Vittorio Sgarbi e Le Iene all’ingresso dell’incontro per la presentazione del libro “Dal

mito alla favola bella” del critico d’arte alla fiera internazionale dell’editoria di Milano, Tempo di Libri. Sgarbi ha reagito a un’incursione delle Iene che lo aspettavano nella sala per chiedergli informazioni su un conto non pagato qualche giorno fa in una pizzeria della Campania, ad Acerra.

Sgarbi ha reagito cercando di allontanare l’operatore delle Iene con calci. Tra spintoni, schiaffi e grida il servizio di sicurezza e la polizia hanno placato la situazione. L’incontro si è svolto nella mezz’ora rimasta.

Il video riportato da La Stampa.