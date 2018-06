ROMA – “Guarda chi c’è oggi Luxuria, quel fr… che si deve sentire donna come me”. Così una truccatrice Rai avrebbe commentato l’arrivo negli studi a Viale Mazzini di Vladimir Luxuria, ospite della trasmissione Quelle brave ragazze. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Un commento decisamente sgarbato e volgare che la stessa Luxuria ha dovuto udire con le sue orecchie.

A raccontare l’episodio è stata proprio la ex parlamentare, testimone suo malgrado dei pettegolezzi in sala trucco.

“Mi sono sentita insultata e discriminata – ha detto Luxuria – da una persona che in quel momento rappresentava l’azienda. Pur avendo immediatamente ricevuto la solidarietà degli autori del programma e dei presenti, vorrei che in futuro non ci siano altri episodi simili. Vorrei che la Rai prendesse una posizione contro ogni tipo di linguaggio discriminatorio e contro questo episodio sgradevole”.