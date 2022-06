In alcuni nuovi filmati, il presidente russo Vladimir Putin trema in modo incontrollabile, il che secondo alcuni esperti sarebbe la conferma delle voci circolate dall’inizio dell’invasione in Ucraina, ovvero che il leader stia lottando con una serie di gravi disturbi.

Nel corso di cerimonia al Cremlino in cui ha conferito il Premio di Stato della Federazione Russa al regista Nikita Mikhalkov, il presidente tremava vistosamente.

Vladimir Putin malato? I tremori e le voci su un possibile cancro

Alcuni esperti sostengono che abbia un cancro al sangue, alla tiroide o all’addome, mentre altri sono convinti che il 69enne abbia il morbo di Parkinson allo stadio iniziale.

Il mese scorso, quando a Sochi ha incontrato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, è stato ripreso dalla telecamera mentre faceva uno strano movimento con la mano, che tremava vistosamente.

In seguito nel filmato il presidente russo appare seduto, mentre afferra il bracciolo della sedia e compie strani movimenti con il piede e con la gamba.

La cerimonia al Cremlino e i tremori di Putin

Nel corso della recente cerimonia al Cremlino, aveva difficoltà a stare fermo, mentre ascoltava il regista che accettava il premio, sembrava oscillare avanti e indietro.

L’Express ha riferito che aveva le gambe tremanti e faceva dei movimenti appoggiandosi da una parte all’altra degli arti.

Di recente ha posticipato un programma televisivo annuale dal vivo, una maratona in cui avrebbe dovuto rispondere alle domande dei cittadini russi.

E’ stato ipotizzato che temesse dei quesiti ostili sulla guerra in Ucraina ma c’è chi ha espresso delle preoccupazioni per la salute del presidente e se fosse in grado di partecipare in tv per le consuete tre o quattro ore di fila.

L’evento tv Linea diretta con Vladimir Putin

L’evento “Linea diretta con Vladimir Putin” si è svolto a giugno per quattro degli ultimi cinque anni, con eccezione della prima pandemia di Covid-19 estiva nel 2020 ed è andata in onda a dicembre.

A maggio una fonte dell’intelligence russa ha insistito sul fatto che i medici di Putin sostengono che ha al massimo due o tre anni di vita.

L’agente del FSB ha detto che Putin “ha una forma grave di cancro in rapida progressione”.

“Ci è stato detto che soffre di mal di testa e quando appare in tv ha bisogno di fogli di carta con scritte a caratteri cubitali per leggere ciò che sta per dire. Sono così grandi che ogni pagina può contenere solo un paio di frasi. La sua vista sta seriamente peggiorando. E ora anche i suoi arti stanno tremando in modo incontrollabile”.