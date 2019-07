ROMA – Anche in Canada può capitare di vedere un’auto che “scende” per le scale. Quello che credevamo essere una prerogativa solo delle “strade” italiane, come mostra il video che segue, accade anche a Vancouver: qui, un uomo ha parcheggiato l’auto sulle scale dello Sheraton Wall Center Hotel.

E’ successo lo scorso 19 luglio durante l’ora di punta: il cliente ha creduto evidentemente di poter fare una cosa del genere ed ha parcheggiato così fuori dall’albergo. Poi, finite le sue faccende, è salito a bordo dell’auto ed ha viaggiato sulle scale fino a raggiungere il marciapiede. Qui è ripartito tranquillo davanti ai passanti allibiti.

Quello che, diverse volte abbiamo visto accadere in Italia, succede dunque anche in Canada. Lo scorso maggio, alla stazione metro Eur Magliana di Roma, due turisti olandesi di 70 e 72 anni sono rimasti incastrati sulle scale di accesso al parcheggio della stazione con la loro auto, una Skoda Octavia.Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito. Sul posto è intervenuto il gruppo Eur della Polizia locale di Roma Capitale ed ha risolto la questione. In questo caso si è trattato di un equivoco commesso da due persone che non sapevano dove andare. Ben diverso è invece quello che è accaduto a giugno quando, sempre a Roma, un’automobilista ha percorso con la sua auto la scalinata di Valle Giulia, nel quartiere Parioli a Roma, nei pressi della facoltà di architettura e dietro a Villa Borghese.

L’autore della bravata a bordo di una Fiat Panda, si è giustificato con i passanti increduli con queste parole: “Ho fretta e la strada è bloccata”. L’automobilista è stato successivamente rintracciato dagli agenti del Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale e sanzionato.

Fonte: Youtube