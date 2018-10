MILANO – Polemica su Wanda Nara che dopo la vittoria dell’Inter nel derby grazie al compagno Icardi, ha pubblicato diverse stories sui suoi social. A scatenare la polemica è stato il video in cui si vedono i tre figli della showgirl (avuti da Maxi Lopez) scatenarsi in canti definiti da molti abbastanza “imbarazzanti”. “Vogliamo perdere? No! Vogliamo Vincere? No! – cantano e saltano i tre bambini – Allora cosa vogliamo? Noi vogliamo la fi** a volontà, la fi** a volontà, la fi** a volontà”.

Il video condiviso da Wanda Nara ha subito scatenato i social che, come al solito, si sono divisi tra gli estimatori del coro e chi invece critica il fatto che dei bambini così piccoli intonino canti simili. Quel che è certo è che i tre pargoli sembrano contenti del gol all’ultimo minuto del marito della loro mamma. Un gol che ha sbloccato un derby difficile e rilanciato l’Inter. Il video a questo link: http://www.ilgiornale.it/video/spettacoli/icardi-i-figli-wanda-nara-cantano-noi-vogliamo-f-volont-1591314.html.