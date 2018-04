BREMA – La seconda squadra del Werder Brema che milita nella terza serie tedesca, la sfida in casa del Carl Zeiss Jena era decisiva. Per evitare la retrocessione, la squadra di Brema doveva assolutamente vincere. Le cose, nel primo tempo, non vanno come sperate: il match si chiude infatti sul 2-0 per il Carl Zeiss Jena.

Ma nella ripresa tutto cambia. Al 51esimo minuto segna Manfred Starke. Poi arriva quella che poteva essere la svolta decisiva con la rete dell’estremo difensore del Werder Brema, il belga Jo Coppens che segna da ottanta metri rinviando la palla con i piedi.

Si è trattato di un calcio fortissimo che ha scavalcato tutti i giocatori in campo,finendo per rimbalzare proprio poco fuori dall’area di rigore avversaria. Il portiere ospite è fuori dai pali e l’alto rimbalzo del pallone lo trova impreparato. La traiettoria è fatale e il Werder Brema pareggia. “È la prima volta che mi capita” ha raccontato a fine partita un incredulo Jo Coppens.

Al 72esimo però, le possibilità di salvezza si spengono. Timmy Thiele porta il Carl Zeiss Jena sul 3-2. Poi all’85esimo arriva il 4-2 finale, firmato da Maximilian Wolfram.