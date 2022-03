Will Smith dà un pugno a Chris Rock. Ecco cosa è successo durante la notte degli Oscar VIDEO

Tutto è avvenuto qualche minuto prima di vincere la statuetta come migliore attore. Will Smith si è alzato dalla poltrona, è salito sul palco e ha dato un pugno in faccia a Chris Rock. Uno scherzo? Una gag? Sembrerebbe proprio di no.

Ma cosa è successo sul palco?

Chris Rock sul palco stava scherzando, e Smith sorrideva, quando il comico ha fatto una battuta sull’aspetto della moglie del divo, Jada Pinkett Smith, che ha la testa rasata, chiedendo se il suo prossimo film sarebbe stato il seguito di Soldato Jane, riferendosi alla pellicola in cui Demi Moore interpretava un soldato e aveva la testa rasata.

La battuta e la malattia della moglie di Will Smith

Non proprio la cosa più divertente del mondo. L’attrice, infatti, soffre di alopecia, che si è aggravata negli ultimi anni ed è per questo che ha la testa rasata.

Poco dopo la battuta le telecamere aveva inquadrato la moglie di Will Smith, visibilmente infastidita.

L’attore a quel punto si è alzato ed è salito sul palco. Poi il pugno. Sceso dal palco l’attore ha insultato più volte Chris Rock: “Togliti dalla fottuta bocca il nome di mia moglie”. Sembra che durante la pubblicità gli agenti dei due si siano poi incontrati. Chissà come andrà a finire.