LONDRA – Will Smith ha da poco lanciato l’acqua JUST Water. Si tratta di acqua purissima [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] che viene imbottigliata in Irlanda all’interno di una cofezione prodotta per l’82 per cento con materiale ecocompatibile.

Per il lancio, l’attore 49enne ha fatto una sorpresa ai clienti del centro commerciale Westfield che si trova nel quartiere White City di Londra.

I clienti increduli hanno scattato selfie con l’attore e rapper americano e con suo figlio Jaden di 20 anni, ricevendo delle bottiglie in regalo.

L’acqua ha una confezione eco-compatibile e sarà ora disponibile in 800 negozi Boots sparsi per tutta la Gran Bretagna.

Will Smith, al Daily Mail ha raccontato: “Mentre Jaden faceva surf quando era più piccolo, alcune bottiglie d’acqua in plastica galleggiavano vicino a lui. A quel punto mi sono reso conto che stavamo sporcando i nostri oceani e uccidendo l’ambiente. Ero motivato a fare qualcosa per aiutare il nostro pianeta ed è nato il progetto JUST Water”.

JUST Water contiene acqua di sorgente di alta qualità proveniente da Ballymena, cittadina che si trova nell’Irlanda del Nord e che ha una fonte sostenibile. Il packaging è composto per l’82% da fonti rinnovabili, il che significa che la maggior parte dei materiali utilizzati per far partire la bottiglia sono piante. Le bottiglie JUST Water, per questa ragione sono completamente riciclabili.

Jaden Smith, impegnato nel progetto insieme al padre, ha dichiarato: “Tante persone in tutto il Regno Unito possono dare una mano all’ambiente soltanto bevendo dell’acqua”.