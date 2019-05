ROMA – William e Kate parlano della nascita del figlio di Harry e Meghan Markle. A parlare è William che scherza dicendo di essere felice di essere zio. poi, rivolgendosi alla moglie, le dice per sbaglio: “Anche tu”. Kate però, ridendo, lo corregge: “Non sono uno zio” (“uncle” è zio in inglese, zia invece si dice “aunt” ndr).

Nel proseguo della breve intervista rilanciata dai siti inglese, il duca di Cambridge commenta ancora la nascita del nipote, primo figlio del principe Harry e della duchessa del Sussex: “Ovviamente sono elettrizzato, assolutamente elettrizzato e siamo impazienti di vederlo, nei prossimi giorni appena le cose si saranno un po’ calmate. Sono molto contento e felice di dare a mio fratello il benvenuto nel club della privazione del sonno genitoriale!”.

Il piccolo è maschio, sta bene e pesa 3,3 kg. nella giornata di oggi, mercoledì 9 maggio, verrà reso noto il nome scelto.

Sarà il primo reale con sangue afroamericano di casa Windsor e settimo in linea di successione al trono britannico di Elisabetta II. Questo il commento di Harry subito dopo la nascita: “Sono molto emozionato nell’annunciare che Meghan ed io abbiamo avuto un bambino questa mattina, un bimbo davvero in salute. Sono incredibilmente fiero di mia moglie. So che ogni padre e genitore dice che il proprio figlio è stupendo, ma questo piccolo è davvero bello da morire. Sono al settimo cielo”.

Fonte: Repubblica, The Sun, Daily Mail