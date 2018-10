ROMA – Il mondo del wrestling si è risvegliato con una notizia sconvolgente. Nel corso della puntata di Raw andata in onda questa notte, infatti, il campione universale Roman Reigns ha annunciato il momentaneo ritiro per via del riacutizzarsi della leucemia.

Il 33enne statunitense di origini samoane e italiane (la madre è originaria di Vighizzolo d’Este, in Veneto) ha aperto lo show presentandosi sul ring in abiti comuni, senza il suo normale abbigliamento da wrestler. Ha voluto spiegare che sarà costretto a rinunciare al titolo più importante della compagnia, l’Universal Championship conquistata il 9 agosto scorso a Summerslam nella sua sfida con Brock Lesnar, per potersi dedicare esclusivamente alla lotta contro questa malattia.

Leati Joseph Anoa’i, questo il vero nome di Roman Reigns, ha raccontato di aver scoperto questo tumore a 22 anni e di essere già riuscito una volta ad avere la meglio, grazie anche all’aiuto della WWE che gli ha consentito di trovare una stabilità finanziaria che gli permettesse di sostenere le spese mediche necessarie. Adesso però la leucemia si è presentata di nuovo e il “Big Dog” dovrà per forza di cose ritirarsi temporaneamente.

“Tornerò molto presto, lo prometto”, ha detto al termine del suo commovente discorso all’interno del quadrato.