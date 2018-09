ROMA – Sul palco di X Factor sale Anna Boconcello, una ragazza di 18 anni di Verona. La giovane ha appena partecipato alle audizioni e viene eliminata dopo essersi seduta al pianoforte ed aver cantato “E la luna bussò” di Loredana Bertè. La sua voce è bella ma, secondo i giudici è troppo enfatica anche quando non dovrebbe esserlo.

La giovane forse ha sbagliato la cover. Non la prende bene e piange sul palco mentre ascolta quello che hanno da dirle i giudici. Anna riceve quattro no e continua a piangere. Mara Maionchi a questo punto sente il bisogno di rivolgersi direttamente alla giovane spronandola con parole che suonano come una lezione di vita: “Non ti disperare. Un no è una cosa che ti può insegnare tanto più di quanto tu non creda. Un sì sbagliato può fare più danni che un no giusto”.

Anche Manuel Agnelli prova a consolare la giovane dicendole: “Non ti buttare giù dai, hai solo 18 anni”. Ma la Maionchi, senza alcun dubbio, è quella che più di tutti regala parole molto significanti.