ROMA – E’ salito sul palco di X Factor con una chitarra acustica e un cognome ingombrante. E per giudici e pubblico è stato subito evidente: Leo Gassmann ha l’X Factor nei geni. Il giovanissimo figlio di Alessandro e nipote dell’indimenticabile Vittorio, 19 anni, ha sorpreso tutti con un suo inedito intitolato Freedom. “E’ dedicato alle persone che cercano la libertà e lottano per averla”, ha detto prima di riscuotere tantissimi applausi e pure un accenno di standing ovation.

Al termine dell’audizione Fedez, Manuel Agnelli, Asia Argento e Mara Maionchi sono unanimi: quattro sì per il figlio d’arte che ha dimostrato di avere una vocalità potente. “Sono cresciuto in una famiglia di persone felici – ha spiegato il giovane talento nella clip di presentazione – mi hanno mostrato i lati belli della vita. Quindi io mi reputo una persona molto fortunata. Ma è come se avessi un eco dentro che deve uscire per sfogarmi, per alleggerirmi”.

E pure il web lo acclama entusiasta. “Se siamo tutti d’accordo farei entrare il Dna dei Gassman come patrimonio dell’umanità”, scrive qualcuno. “I Gassmann sono tutti boni”, nota qualcun’altro. E ancora: “Che stirpe benedetta, quella dei Gassmann”.

Ma il giovane talento è in realtà in cerca di emancipazione: “Ho bisogno di mostrare a me stesso di poter capire la mia strada per crearmi un qualcosa di mio”.