MILANO – Simon ha 37 anni e si presenta a X Factor con un brano di critica sociale dal titolo “Acqua”, un brano inedito che cita Chiara Ferragni, la neo moglie di Fedez, la trasmissione Uomini e Donne, Facebook e i vegani.

Dopo l’esibizione, Fedez parla e fa capire chiaramente di non aver apprezzato il testo: “Voglio partire dall’analisi del testo – dice – faccio un pezzo di critica sociale e in sequenza mi citi la Ferragni, uomini e donne, facebook i vegani ecc. in pratica hai pensato cito cose virali nella speranza che mettendo cose insieme possa uscirne qualcosa, ma in realtà non hai comunicato proprio niente”.

Poi è il turno di Asia Argento che fa le pulci sull’inglese e sulla pronuncia del verbo “live”. Manuel Agnelli ci va invece giù duro: “Fare trap a 37 anni, sei un po’ in ritardo per questo genere. Devi essere credibile e non lo sei”.

A sorpresa però, sul palco irrompe il compagno di Simona De Bartolo, questo il nome completo della cantante, che è anche co-autore del brano. L’uomo difende la sua fidanzata: “Non puoi dire che una donna a 37 anni è vecchia per cantare”. La sua entata però, a quanto pare, peggiora la situazione.

Manuel a questo punto ribatte: “Hai sentito male. Non ho detto che è vecchia per cantare ma che è un po’ in ritardo per un genere musicale che è lontano anni luce da un certo tipo di sensibilità”. “La trap è un genere prettamente generazionale”, prova a farla ragionare Fedez. “Eesiste la fantasia” ribatte Simon che alla fine riceve 4 no. La cantante però non ci sta e, prima di lasciare il palco, commenta: “È il sistema che è così, iI nostro pezzo è splendido”.