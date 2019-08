ROMA – Alla sua squadra non viene concesso un calcio di rigore al 93eismo minuto e Xavi, l’ex calciatore del Barcellona ora diventato allenatore, lancia una scarpa in aria mentre simula in calcio al pallone.

Accade durante la finale infuocata tra l’Al Sadd, la squadra allenata da Xavi, e l’Al Duhail. Siamo nella partita d’andata degli ottavi di finale della AFC Champions League, competizione calcistica per squadre di club asiatiche: un presunto calcio di rigore non fischiato dall’arbitro nelle battute finali del match ha fatto infuriare l’ex centrocampista del Barcellona.

Xavi allena questa squadra che ha sede a Doha in Qatar dal 28 maggio 2019. Al termine della gara terminata 1-1, simulando un calcio al pallone ha lanciato in aria la sua scarpa destra. Un gesto di rabbia prontamente ripreso dalle telecamere presenti in campo e diventato virale in poco tempo.

