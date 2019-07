YELLOWSTONE (WYOMING) – Un bisonte ha attaccato un gruppo di 50 turisti nel parco di Yellowstone e ha sbalzato in aria una bambina di 9 anni di Odessa, in Florida, sottoposta ad accertamenti ma dimessa poco dopo. Le autorità del parco hanno riferito che il bisonte ha attaccato dopo che i turisti si erano avvicinati all’animale, a una distanza di 2-3 metri, per almeno 20 minuti.

La bambina è stata portata all’ Old Faithful Lodge per essere visitata da personale di soccorso. E’ stata poi trasportata in clinica e dimessa poco dopo. A quanto riferito non avrebbe riportato ferite di rilievo. Il fatto è avvenuto vicino all’ Observation Point Trail, nell’area dell’ Old Faithful Geyser. A Yellowstone, un parco da 4 milioni di visitatori all’anno, non sono rari gli attacchi di bisonti e altri animali a turisti.

Nel filmato ripreso da decine di tv americane, si vede la bimba volare in aria e ricadere poi a terra.

Video: Ansa, Youtube