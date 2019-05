MOSCA -Lo scorso 5 maggio a Mosca il velivolo della compagnia Aeroflot è tornato indietro poco dopo il decollo perché colpito da un fulmine e ha atterrato rimbalzando tre volte sulla pista, poi ha preso fuoco. Nella coda, divorata dalle fiamme, sono morte bruciate 41 persone.

In queste nuove immagini diffuse mentre l’indagine per stabilire le cause dell’incidente è ancora in corso, si vede l’aereo che rimbalza sulla pista per tre volte prima di atterrare e per il forte impatto prende fuoco. L’ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori, è che, dopo che il sistema elettronico è stato messo fuori uso dal fulmine, il capitano non sia stato in grado di atterrare senza l’aiuto del pilota automatico. Secondo alcune fonti l’uomo, Denis Evdokimov, non avrebbe mai fatto prima un atterraggio manuale.