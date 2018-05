ROMA – Spettacolare acrobazia per l’Airbus A350-900XWB che è decollato in verticale alla fiera aerospaziale di Berlino. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] L’aereo che normalmente può trasportare fino a 325 passeggeri, ha mostrato tutta la potenzialità dei motori Rolls-Royce con cui è equipaggiato.

La fiera internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Br regalato emozioni con le acrobazie dell’Airbus: un decollo in verticale per il velivolo che è dotato di tutti i comfort e di servizi all’avanguardia, con tanto di fusoliera realizzata in plastica e rinforzata con fibra di carbonio, un materiale che garantisce un minore consumo di carburante, una manutenzione più semplice e una maggiore resistenza alla corrosione. Si tratta di apparecchi utilizzati anche da Delta Air Lines, Finnair e Qatar Airways

(Video da YouTube/Cargospotter)