ROMA – Alessandro Borghese giudica la Juventus. Si tratta ovviamente di una parodia realizzata dal trio comico degli Autogol. La squadra bianconera va a giudizio dallo chef Alessandro Borghese, il quale giudica se con i suoi voti potrà confermare o ribaltare l’esito del risultato, con riferimenti alla gara di Champions contro il Real Madrid.

Gli Autogol, dopo il successo degli ultimi video, hanno deciso di inaugurare un nuovo filone di parodie, nelle quali si fa riferimento al noto programma televisivo, 4 ristoranti, in cui Alessandro Borghese esprime il proprio giudizio insieme a 3 ristoratori di ogni singolo ristorante.

Il trio comico imita il noto chef, in particolare nella scena in cui dichiara di poter ribaltare l’esito del voto, come accaduto nel caso della Roma. Con riferimento a quanto successo alla Juventus, non potevano mancare le imitazioni di Antonio Conte, Massimiliano Allegri e Gigi Buffon.