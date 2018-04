ROMA – L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è furioso a Sky Sport nonostante il successo ottenuto contro l’Inter. Queste le sue parole: “Facciamo i complimenti a tutti e a un pubblico meraviglioso. Due squadre che hanno battagliato fino alla fine, ha vinto il calcio. Vincere è stato importante, abbiamo fatto un passettino, dobbiamo vincerne altre tre. Abbiamo fatto bene il primo tempo, meno il secondo tempo”.

Quindi prosegue: “Abbiamo giocato male domenica e a Crotone, non è facile vincere sempre. In 21 partite abbiamo fatto 18 vittorie, 2 pareggi e un ko, altrimenti fai 170 punti. E’ fatale fermarsi, è ovvio. Quanti campionati avete visto? Io una quarantina, non si può sempre vincere ogni partita, ci sono momenti della stagione e vanno capiti. Il calcio è troppa teoria, si parla di schemi e basta”.

Quindi la lite. “Ve ne intendete di basket? L’azione dura 24 secondi, in un campo corto, giochi con le mani e pensi, hai 3 e secondi e a chi la dai? Al più bravo. Voi pensate che nel calcio con piedi, contrasti e altro vincono gli schemi? Allora paghiamo gli schemi e diciamo che Messi non vale niente, Ronaldo idem e Higuain idem. Non si guardano i gesti tecnici ma gli schemi, questo è il male del calcio italiano, solo schemi! Conta una buona organizzazione difensiva, ma i campioni e il gesto tecnico vanno elogiati. Ma andate avanti così, esaltate lo schemino e non guardate i campioni. Bravi”. Quindi se ne va.