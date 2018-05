SAN FRANCISCO – Avrebbe potuto essere una strage, la peggiore strage di tutti i tempi per l’aviazione civile americana. Solo la prontezza di un pilota l’ha evitata.

Il pilota in questione è il comandante dell’aereo Air Canada che il 7 luglio del 2017, dopo essere decollato ore prima da Toronto, stava per atterrare sulla pista dell‘aeroporto internazionale di San Francisco, in California.

Il pilota aveva ricevuto l’ok per l’atterraggio dalla torre di controllo, ma quando si stava già avvicinando alla pista si è accorto che c’era un altro aereo fermo a terra. Così si è visto costretto a riprendere quota, con una manovra ad alto rischio, per fortuna riuscita perfettamente.

L’episodio è accaduto nel luglio dello scorso anno, ma soltanto adesso il National Transportation Safety Board statunitense ha rilasciato le immagini delle telecamere di sorveglianza dello scalo.

Il racconto del comandante a bordo dell’aereo a terra fu drammatico: “Vedemmo il velivolo venirci addosso, avrebbe colpito anche altri tre aerei passeggeri fermi in coda dopo di noi e sarebbe stata la peggiore strage di tutti i tempi per l’aviazione civile americana”.