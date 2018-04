ROMA – Il Dj e produttore svedese Avicii è morto. Aveva 28 anni. Il suo addetto stampa, Diana Baron, ha confermato la notizia a Billboard con una dichiarazione, senza però spiegare le cause della morte.

“È con profondo dolore che annunciamo la perdita di Tim Bergling, noto anche come Avicii. È stato trovato morto a Muscat, in Oman, questo venerdì pomeriggio, 20 aprile”. Prosegue Diana Baron: “La famiglia è devastata e chiediamo a tutti di rispettare il loro bisogno di privacy in questo momento difficile. Non verranno fornite ulteriori dichiarazioni”.

Avicii è stato uno dei più famosi produttori di musica dance degli ultimi anni, e ha collaborato tra gli altri con alcuni dei più famosi artisti della musica pop e house contemporanea, da Chris Martin a Madonna a David Guetta. Una delle sue canzoni più famose, “Levels”, fu una delle più grandi hit del 2011. Soltanto pochi giorni fa il suo EP Avicii (01), uscito nell’agosto del 2017, era stato candidato a un Billboard Music Award.

In passato Avicii aveva sofferto di pancreatite acuta, in parte dovuta all’abuso di alcol. Si era sottoposto a un intervento per la rimozione della cistifellea e dell’appendice nel 2014, e aveva dovuto cancellare i successivi concerti per recuperare. Nel 2016 aveva interrotto le esibizioni dal vivo, ma aveva continuato a produrre musica. I suoi unici suoi due dischi sono True (2013) e Stories (2015): il primo conteneva “Wake Me Up”, un’altra delle sue canzoni più famose.