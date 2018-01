LONDRA – Ha iniziato a picchiare e insultare l’anziana signora che soffre di demenza e di cui doveva occuparsi. La badante non sapeva però che la figlia dell’anziana aveva installato una telecamera di sicurezza e dal pc nel suo ufficio ha osservato le angherie subite dalla madre. La donna si è così allontanata dal lavoro ed è piombata a casa, dove ha cacciato via la badante violenta e l’ha denunciata.

Il terribile episodio arriva dalla città di Kettering, nel Nortamptonshire in Gran Bretagna. Gina Owen e la sorella avevano affidato l’anziana madre malata alla badante Stacey George, di 46 anni. Appena la sorella di Gina è uscita di casa, però, Stacey ha iniziato a prendere a schiaffi l’anziana, le ha strattonato la coperta che aveva sulle gambe e ha continuato a picchiarla e insultarla.

La badante non si aspettava però che ad assistere alla scena, dal suo ufficio, ci fosse la figlia Gina. La donna infatti aveva nascosto una telecamera in casa e quando ha visto cosa stava accadendo si è precipitata dalla madre. Arrivata in casa, ha cacciato via la George. La badante ha ammesso le sue responsabilità ed è stata licenziata dalla cooperativa per cui lavorava, ma al momento non è stata perseguita penalmente ma ha ricevuto solo un richiamo della polizia. Gina allora ha deciso di mostrare le immagini sul web e ha chiesto alle forze dell’ordine di prendere provvedimento.

