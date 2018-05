KIEV – Come Cristiano Ronaldo contro la Juventus anche Bale si esibisce in una rovesciata incredibile. Questa volta nella finale di Champions League contro il Liverpool. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il calciatore gallese suscita anche la reazione del suo allenatore Zinedine Zidane che rimane senza parole di fronte al gesto tecnico.