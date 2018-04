YOUTUBE Berlino, due giovani ebrei aggrediti in strada

BERLINO – Due giovani ebrei sono stati aggrediti da tre persone a Berlino. Una delle vittime è riuscita a filmare l’aggressione e ha postare il video sul Web. L’episodio è avvenuto nella serata di martedì 17 aprile.

Uno dei due giovani è stato colpito con una cintura da uno degli aggressori, che gli ha gridato “Ebreo!” in arabo, come si vede nel video. Il fatto è accaduto nel quartiere di Prenzlauer Berg.

I due giovani aggrediti, rispettivamente di 21 e 24 anni, portavano la tradizionale kippah ebraica. Il ragazzo aggredito con la cintura è riuscito a filmare con il suo smartphone che l’aggressore gli urlava in arabo “Jahudi!” e lo colpiva più volte. “Io ti sto filmando”, lo ha anche avvertito. A questo punto uno dei compagni dell’aggressore lo ha trascinato via. Nel video si sente gridare una donna, che annuncia di chiamare la polizia in inglese, “I call the police!”. Poi si sente il giovane aggredito che esclama: “Ebreo o non ebreo, dovrai fare i conti con questo”. Non c’è stata alcuna lite, ha spiegato alla tv israeliana il ventunenne, prima che arrivassero i colpi e gli insulti.