ROMA – Ha afferrato al volo un bimbo di due anni e mezzo che stava per sfracellarsi al suolo dopo essere precipitato dal quinto piano di un edificio. Un solo attimo di indecisione o un errore di valutazione di qualche centimetro e il piccolo non avrebbe avuto scampo.

Il salvataggio è avvenuto nella provincia di Shandong, in Cina. Liu Yangming, un militare, era in casa sua quando ha sentito urlare in strada: era la folla angosciata che si era accalcata per vedere il bimbo in equilibrio precario su una piattaforma strettissima all'esterno della propria abitazione.

Senza un attimo di esitazione l’ex militare si è precipitato per le scale suonando alla porta di alcuni condomini finché uno di loro, al secondo piano, non gli ha aperto: è entrato in casa sua e si è piazzato su un davanzale sotto la perpendicolare del bimbo.

Come si vede nelle immagini di un video postato sui social, quando il piccolo è caduto tra le urla della folla, lo ha afferrato al volo rischiando di cadere anche lui, si è appoggiato con forza al muro per bilanciarsi e infine lo ha passato a una persona all’interno della casa.