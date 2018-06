ROMA – Fuoriprogramma con spogliarello per il concorrente di Amici di Maria De Filippi Biondo. Il rapper eliminato da poco dal talent show Mediaset si stava esibendo ad un concerto con la sua hit Déjà-vu, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] quando, all’improvviso, i suoi pantaloncini larghi tenuti bassissimi sono scivolati fino alle caviglie, lasciandolo in mutande.

E’ accaduto proprio mentre il cantante stava rappando “c’è qualcosa che non va”. Nessun imbarazzo, però, per Biondo, che poco dopo ha sdrammatizzato postato sul proprio profilo Instagram la foto che lo ritrae semi-nudo.